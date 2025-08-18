Calcinado un decorado de la Festa Major de Gràcia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un incendio en la fiesta mayor de Gràcia de Barcelona quemó ayer el decorado de la portada calle Verdi. El fuego comenzó en torno a las 5.45 horas después del final de las actividades programadas, y no dejó ningún herido. Los Bomberos investigan las causas, porque el cuadro eléctrico del decorado se quemó por completo, pero se desconoce por ahora si este fue el origen del fuego. A las 6.20 ya estaba extinguido. Este año la calle Verdi recreaba una selva maya, bajo el nombre Selva Verdi Maya. La Fundación Festa Major de Gràcia agradeció la “rápida” actuación de los servicios de emergencia y reclamó “concienciación” y “respeto” hacia los adornos. “Son símbolo de nuestra identidad y nuestra fiesta”, dijo.