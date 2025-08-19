Casi un 30% de las entradas de FiraTàrrega ya están vendidas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

FiraTàrrega ya tiene ocupadas un 29,5% de las entradas disponibles para los espectáculos de pago que ofrecerá en la próxima edición del certamen, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre en la capital del Urgell. Es decir, tiene reservadas un total de 5.755 localidades de las 19.476 disponibles según informó ayer la organización a SEGRE. De estas, hay 3.208 entradas vendidas al público en general, 249 están reservadas y 2.298 son invitaciones para profesionales de las artes escénicas y periodistas. Destaca que a falta de más de tres semanas para la celebración de una nueva edición de FiraTàrrega, seis de las 74 sesiones de pago programadas ya han agotado las entradas, aunque aún quedan localidades para todos los espectáculos programados. Entre las propuestas que han agotado sesiones se encuentran Ròdols i cigrons de Escarlata; Cau de Ponten Pie, Jovent de Mambo Project, Ronda de comèdia de Hilària y The place de Eléctrico 28.

El pasado viernes 15 de agosto, acabó el descuento del 20% directo por la compra anticipada. De hecho, cada vez más son los espectadores que se planifican la visita a FiraTàrrega con antelación y aprovechan esta oferta. Continúan algunos descuentos como el paquete individual Heavy User, con una rebaja del 30% por la compra de tres o más espectáculos diferentes. También se ofrece un 20% de descuento en las entradas a jubilados,

desempleados, personas con diversidad funcional, familias numerosas y monoparentales, Carnet Jove y TR3SC. Las entradas se pueden comprar en línea o presencialmente en el punto de información de FiraTàrrega que abrió a principios de agosto en la plaza de les Nacions Sense Estat y que por ahora funciona en horario de mañana, de 9 a 14 horas (ver imagen).

FiraTàrrega 2025 ha programado un total de 54 espectáculos, un 35% de los cuales serán estrenos y un 60% de compañías actuarán por primera vez en el certamen teatral. Este 2025, FiraTàrrega ha programado 156 sesiones: 82 gratis y 74 de pago, de las que ya se han agotado seis.

Agbar ha renovado su compromiso como mecenas del certamen. Este año, como novedad, incorporarán cuatro fuentes de agua en el Espai Reguer y la nueva zona gastronómica de la antigua estación de autobuses, que se sumarán a la red de fuentes públicas de la ciudad.