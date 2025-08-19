Excavaciones ponen techo a la antigua Pobla de Segur

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La octava campaña de excavaciones del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona en Sant Miquel del Pui, en La Pobla de Segur, ha llegado a niveles de fomentación de las viviendas que han ayudado a fechar la construcción del poblado. El codirector de la excavación, Jordi Vallverdú, ha explicado que los restos de cerámica encontrados en este lugar han ayudado a proponer una fecha de cuándo fueron construidas estas estructuras. Las excavaciones se han centrado en dos objetivos principales: por una parte conocer más el urbanismo, y, por la otra, intentar fechar el abandono y la fundación de los edificios que se encuentran. La construcción se sitúa alrededor del siglo XIV, y los últimos usos y abandono en el XVI. Por lo que respecta a los hallazgos, la campaña de este año ha estado “bastante pobre” en localización de restos porque el abandono del poblado fue gradual. El arqueólogo ha explicado que “hubiese sido un abandono violento o precipitado” seguramente habrían localizado más objetos al haber tenido que marchar las personas rápidamente", dijo Vallverú. La excavación de este agosto se ha centrado en una sola vivienda que tendría dos alas diferenciadas. Por el grueso de los muros, se podría haber planteado que hubiese una planta baja, un primer piso y hasta un segundo piso, pero “todo está dentro del terreno de la hipótesis aún”, declaró el codirector de la excavación. Sant Miquel del Pui es el asentamiento que correspondería a la ocupación previa al actual La Pobla de Segur. Y según la documentación, la gente tendía a preferir ocupar las zonas más planas, de más fácil acceso y mejor comunicadas. Por este motivo, el núcleo de Sant Miquel del Pui, gradualmente, se fue abandonando.