Turistas del parque de Aigüestores i Estany de Sant Maurici: "transmite paz y tranquilidad. Nos ha encantado"

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici continúa siendo uno de los destinos naturales más valorados de la península en 2025. Miles de reseñas en plataformas digitales le otorgan una sobresaliente puntuación de 4,8 sobre 5, destacando principalmente su belleza paisajística, tranquilidad y el buen estado de conservación de sus senderos y entornos naturales.

Visitantes como Laia comparten su entusiasmo: "Uno de los mejores lugares que visitar en Cataluña. Ya sea con amigos, a pasar el día en familia o hacer ruta hacia algunos de los refugios que hay. Sin duda mi lugar preferido y año tras año sigue estando muy bien cuidado". Otros usuarios enfatizan la paz y tranquilidad que transmite este espacio natural, calificándolo como "mágico" y destacando el "maravilloso bosque de enormes abetos y pinos" que se puede apreciar desde el inicio del recorrido.

Sin embargo, no todas las opiniones son positivas. Hugo, un visitante reciente, ha expresado su decepción con la gestión de los accesos: "Nos ha decepcionado profundamente la gestión del acceso: mientras a los que optamos por hacer la ruta a pie se nos imponen múltiples restricciones, los taxis 4x4 suben y bajan sin parar, a velocidades completamente inadecuadas para un entorno natural protegido". Este usuario menciona su preocupación por el impacto ambiental y la seguridad de la fauna local debido al tránsito constante de vehículos.

Rutas populares y recomendaciones para los visitantes

Entre las rutas más recomendadas por los excursionistas se encuentra la "Ruta dels Enamorats", que según Xavi "va desde el aparcamiento de les Fargues hasta el Lago de Sant Maurici, muy recomendable lleno de río, cascadas y naturaleza, ruta aproximadamente de 3 horas y media". Para quienes visitan el parque en condiciones invernales, Robert aconseja "ir solamente hasta el Estany Llong", una ruta que se puede completar cómodamente en unas cinco horas andando a ritmo tranquilo.

Información práctica para acceder al parque

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se sitúa entre cuatro comarcas pirenaicas: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Valle de Arán. Los accesos principales se encuentran en Boí (Alta Ribagorça) y Espot (Pallars Sobirà), aunque casi todos los accesos están cerrados al tráfico privado y ofrecen servicios de taxi para facilitar la aproximación. Esta medida, aunque criticada por algunos visitantes por su coste, busca preservar el entorno natural del único parque nacional de Cataluña.

Con casi 200 lagos e innumerables riachuelos, el agua es la gran protagonista de este espacio natural caracterizado por su impresionante relieve de alta montaña y su gran riqueza de fauna y vegetación autóctona. Los visitantes recomiendan organizar bien las excursiones, especialmente teniendo en cuenta el horario del último transporte, que habitualmente sale a las 18:00 horas.