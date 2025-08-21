Repartidos 84.000 productos menstruales reutilizables a mujeres en cuatro meses

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha repartido, desde el mes de marzo, 84.000 productos menstruales reutilizables a mujeres , en convenio con la Asociación Cívica La Nau. El departamento ha reforzado los últimos meses las acciones para garantizar los productos menstruales reutilizables a todas las mujeres, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, en el marco del programa La meva regla, les meves regles. La conselleria firmó un convenio con La Nau, asociación especializada en la redistribución de productos a colectivos en riesgo de exclusión.

Desde marzo de este 2025 han entregado un total de 84.000 productos menstruales entre 174 entidades sociales y tienen previsto otra lote de 36.000 lotes que distribuirá durante el último trismestre de 2025. Actualmente, se mantiene activa la distribución gratuita de estos artículos en Catalunya.

Para acceder a estos productos hay que registrarse en la app de La Meva Salut y con el código QR, personal e intransferible que se obtiene al entrar en la aplicación móvil, dirigirse a cualquier farmacia que facilitará gratuitamente uno de estos tres productos: una copa o braga menstrual o dos compresas reutilizables.