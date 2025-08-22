“Es imposible esperar tanto para poder obtener el certificado de discapacidad”

Una vecina de Almenar de 61 años denunció ayer la larga espera para poder acceder a la valoración de la discapacidad y, así por ejemplo, disponer de la tarjeta para poder aparcar en zonas habilitadas para las personas con problemas de movilidad. Según explicó a SEGRE, hace seis meses que le diagnosticaron esclerosis múltiple y que ha iniciado el proceso para solicitar la discapacidad y la invalidez, ya que no puede trabajar y actualmente se encuentra de baja. “Me han dicho que hay una espera que puede llegar a los dos años, y esto es imposible, porque yo no sé cómo estaré entonces y ahora lo necesito”, remarcó. “Tras 44 años trabajando y toda una vida cotizando a la Seguridad Social, ahora necesito una ayuda indispensable para mi día a día y me encuentro con la espera, y que no sé cuánto durará”, lamentó. Una situación, recordó, en la que están también “muchas personas, incluso familiares, que llevan más de un año esperando”. A fecha de abril de 2025, había 7.552 leridanos pendientes de valoración para obtener el certificado de discapacidad, un 6% más que un año antes. Pueden estar en esta lista entre 7 meses y un año y medio, según Derechos Sociales, aunque hay casos que son dos años, según algunos afectados.