El postre de café cremoso que triunfa en TikTok: no necesitas ser un gran chef para elaborarlo

Transformar un simple café en un postre cremoso con solo una botella y unos minutos se ha convertido en tendencia gracias al chef italiano Claudio Consorte. Afincado en Valencia y conocido en TikTok como @cocinaconclaudio, este cocinero comparte recetas mediterráneas sencillas que están conquistando las redes sociales. Su crema de café, que puede prepararse en apenas cinco minutos, se ha posicionado como su propuesta más viral hasta la fecha.

En su vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, Consorte demuestra que para elaborar esta deliciosa crema de café casera solo se necesitan cuatro ingredientes básicos: una tacita de café, 250 ml de nata para montar (bien fría), 50 ml de leche y 40 gramos de azúcar. La simplicidad de la receta y su espectacular resultado final han cautivado a usuarios de toda España.

El método de la botella agitada

Lo verdaderamente innovador de esta preparación reside en su técnica. Según explica el chef italiano, basta con introducir todos los ingredientes en una botella de plástico vacía, cerrarla herméticamente y agitarla enérgicamente durante unos minutos. Este sencillo procedimiento consigue una emulsión perfecta que da como resultado una textura espumosa y con cuerpo similar a las cremas profesionales que se sirven en cafeterías.

#recetafácil #postre #cafe #cremadecafé#valencia#chef ♬ sonido original - cocinaconclaudio @cocinaconclaudio Crema de café ☕️ Ingredientes: • 1 tacita de café • 250 ml de nata para montar • 40 g de azúcar • 50 ml de leche ⏱️ Solo necesitas 5 minutos para prepararla. Agita bien todos los ingredientes en una botella durante unos minutos, y sírvela bien fría con un poco de cacao puro espolvoreado por encima. ¡Una delicia! 💌 Si te ha gustado, déjame un ❤️ y dime si te gustaría que suba más recetas como esa 😍 #recetas

"Esta es magia, como la del bar", asegura Consorte mientras muestra el resultado final en su vídeo. Para el acabado perfecto, recomienda espolvorear un poco de cacao puro por encima, aportando así un contraste visual y de sabor muy atractivo.

Una alternativa refrescante para el verano

Esta crema de café se sirve muy fría, lo que la convierte en una opción ideal para los meses estivales de 2025. Una de sus principales ventajas es que no requiere batidora ni ningún tipo de electrodoméstico especial, haciéndola perfecta para preparar durante las vacaciones o en situaciones donde no se dispone de equipamiento de cocina profesional.

Según asegura el propio Claudio Consorte, el sabor de esta preparación casera no tiene nada que envidiar al de una crema profesional: "Nadie diría que la hiciste en unos minutos", afirma en su publicación.

Las claves de su éxito en TikTok

El éxito de esta receta en plataformas como TikTok radica en varios factores. Por un lado, la combinación de sencillez y resultado espectacular atrae a usuarios que buscan impresionar sin complicaciones. Por otro, la textura conseguida gracias a la grasa de la nata y el aire incorporado al agitar proporciona una consistencia única que contrasta perfectamente con la intensidad del café.

A diferencia de otras cremas tradicionales, esta versión no lleva huevo ni necesita cocción, lo que la hace más ligera y considerablemente más rápida de preparar. Además, la receta admite modificaciones según el gusto personal: se puede ajustar la cantidad de azúcar o servirse en pequeños vasitos decorativos acompañada de galletas o incluso con un toque de licor para ocasiones especiales.