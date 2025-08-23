Un estudio revela que el ayuno no tiene los mismos efectos en personas delgadas y con obesidad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El ayuno, cada vez más popular como método para perder peso o mejorar la salud, no afecta a todos los cuerpos por igual. Una nueva investigación de la Universidad de la Columbia Británica (UBC Okanagan), en Canadá, publicada en la revista iScience, señala que las personas con obesidad presentan una respuesta distinta al metabolismo y al sistema inmunitario frente al ayuno, en comparación con las personas delgadas.

El equipo dirigido por los doctores Hashim Islam y Jonathan Little sometió a participantes a un ayuno de 48 horas y analizó sus muestras de sangre. Encontraron que, mientras los individuos delgados adaptaban sus células inmunitarias a quemar más grasa y mostraban una transición hacia un estado antiinflamatorio, quienes tenían obesidad mantenían señales inflamatorias, producían menos cetonas y no lograban la misma respuesta metabólica.

Según la autora principal, la doctora Helena Neudorf, esto demuestra que el ayuno puede influir de manera desigual en la salud dependiendo de la complexión corporal. Los investigadores concluyen que, aunque el ayuno podría ser beneficioso, es necesaria más investigación para definir su utilidad terapéutica en personas con obesidad.