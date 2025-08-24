Los refugios de montaña de Catalunya viven un cambio en el perfil de visitante

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Este verano, los refugios de montaña de Cataluña han detectado un aumento de personas que pasan el día y van a comer, pero sin quedarse a dormir. Según la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC), la tendencia se ha acentuado después de la pandemia y ha diversificado el perfil de excursionista.

En el refugio Lluís Estasen, en los pies del Pedraforca, el guarda Jordi Gallardo explica que antes la clientela era sobre todo montañesa y experimentada, mientras que ahora llegan familias y parejas que no son habituales de la montaña. Una situación parecida se vive en el refugio de Coma de Vaca (Gerona), que a pesar de mantener una ocupación elevado en verano, ve cómo acuden visitantes de muchas edades y nacionalidades, incluidos niños.

Factores como la proximidad a Barcelona o el paso de rutas como la travesía Carros de Foc marcan la diferencia. En el refugio de Mallafré (Lleida), por ejemplo, la afluencia continúa alta gracias a esta ruta, pero los guardas remarcan que ahora predomina un visitante “más comercial y menos equipado”.

El refugio del Estanc de la Pera, en la Cerdanya, es otro caso singular: las restricciones de acceso en vehículo privado y el uso de un bus lanzadera han convertido las familias en el público principal durante el verano, mientras que el resto del año el perfil vuelve a ser el de excursionistas más profesionales.