Viviendas con okupas en Lleida se venden por menos de lo que cuesta un coche

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario de Lleida presenta actualmente una treintena de viviendas ocupadas ilegalmente que se encuentran a la venta, según datos del portal Idealista. Estos inmuebles, distribuidos principalmente por los barrios de La Mariola, Balàfia y el centro histórico, se ofertan a precios que en muchos casos resultan inferiores al coste de un automóvil nuevo, convirtiéndose en oportunidades de inversión para compradores dispuestos a asumir el riesgo.

El análisis del mercado revela que el piso ocupado más económico se localiza en el barrio de La Mariola, una vivienda de una sola habitación situada en una cuarta planta sin ascensor, con un precio de venta de apenas 13.000 euros. En el extremo opuesto, el inmueble con mayor valor es un chalet ocupado ilegalmente en la avenida de Les Garrigues, que se ofrece por 149.000 euros. El anuncio especifica que la propiedad fue adquirida mediante un procedimiento judicial por el vendedor, quien aún no ha tomado posesión efectiva del inmueble.

Le sigue en precio un piso de tres habitaciones en la calle Corregidor Escofet, en el barrio de Balàfia, que se vende por 146.000 euros. Con 144 metros cuadrados y plaza de garaje incluida, representa otra de las opciones destacadas en este peculiar segmento del mercado.

Distribución por barrios y características

Los barrios con mayor concentración de inmuebles ocupados en venta son La Mariola, Balàfia y el centro histórico, aunque también se pueden encontrar en otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, en el barrio de Mangraners se ofrece una casa de cinco habitaciones por 67.000 euros que actualmente está ocupada ilegalmente.

Situación provincial

El fenómeno de la venta de viviendas ocupadas no se limita exclusivamente a la capital. En el conjunto de la provincia de Lleida, la cifra asciende a 71 inmuebles ocupados que actualmente se encuentran a la venta en el portal Idealista.