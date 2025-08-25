Casi dos año sin la actriz Daniela Costa, fallecida a los 42 años

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La actriz catalana Daniela Costa, conocida por series como 'Al salir de clase' (1997-2002) o 'Mis adorables vecinos' (2004-2006), falleció a los 42 años el 14 de diciembre de 2023.

No doy crédito con la vida ❤️‍🩹

Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos…

Descansa en Paz Daniela Acosta 🥺

Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento 🙏🏼 pic.twitter.com/MBNFb59qKg — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023

Daniela Costa dio sus primeros pasos profesionales a finales de los 90 con pequeñas participaciones en películas como 'No se puede tener todo', dirigida por Jesús Garay, o 'Me llamo Sara', dirigida por Dolors Pallás, según el perfil de su agencia de representación, Triana Management.

Después de un tiempo se trasladó a Madrid para trabajar en las series de Telecinco 'El comisario' y 'Al salir de clase', donde alcanzó popularidad en el papel de Álex.

Ha trabajado en películas como 'Diario de una becaria', de Josetxo San Mateo; 'Nos veremos en el infierno', de Martín Garrido; 'Caleidoscopio', de Rafael Alcázar; 'Haz de tu vida una obra de arte', dirigida por Fernando Merinero; 'Faraday', de Norberto Ramos del Val; y 'Para Elisa', dirigida por Juanra Fernández.

También en series como 'Dieciséis dobles' para TV3; 'Mir' de Telecinco; 'Lalola' y 'Gavilanes' para Antena 3; así como en las películas para televisión 'Vivir sin miedo', dirigida por Carlos Pérez Ferrer, y 'Bajo el mismo cielo' y 'Mentiras', dirigidas por Silvia Munt.

En teatro participó en los montajes 'Casualmente destinados', dirigido por Sandra Marchena; 'Spanish Horror Story' y 'Angenital', dirigidos por Luís Sanchez Polack; y 'Cubata', por Patricia Ordás.