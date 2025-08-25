Juegos ecológicos en la Mitjana de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Parc de la Mitjana de Lleida acogió ayer la ecoactividad ‘Jocs refrescants’, con la participación de unas 80 personas, entre niños y sus familiares. Los asistentes pudieron disfrutar de diversas propuestas lúdicas y educativas con el agua como eje central: su importancia para el parque, la biodiversidad y la vida. Los más pequeños también pudieron aprender sobre la fauna y la flora de este espacio natural de la capital del Segrià. El alcalde accidental, Carlos Enjuanes, acompañó a los participantes en esta iniciativa, que propuso diferentes juegos para descubrir, por ejemplo, la influencia de las compuertas que regulan el río Segre en la cantidad de agua que recibe en su tramo final, o de pesca para conocer las especies presentes en el río, así como la importancia de no introducir especies alóctonas (exóticas o no nativas) en los ecosistemas.