Alpicat. Tradiciones y cultura popular el sábado con los Castellers de Lleida y ‘correfoc’ con Lo Sotrac-Diables de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alpicat. Tradiciones y cultura popular el sábado con los Castellers de Lleida y ‘correfoc’ con Lo Sotrac-Diables de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA Juneda. La pista del Parc Alegria, abarrotada ayer al mediodía para disfrutar del concierto familiar de los populares El Pot Petit. - AYUNTAMIENTO DE ALPICAT Balàfia. La Festa Major del barrio leridano culminó ayer con las habaneras del grupo Boira y degustación de ron cremat. - AYUNTAMIENTO DE MALDÀ Partida de Llívia. El conjunto Los Hernández puso el ritmo al ‘vermut-rumbero’, ayer al mediodía en la pista polideportiva del barrio leridano. - PAU PASCUAL PRAT Maldà. Los niños disfrutaron el sábado en el Parc del Castell con la obra De viatge!, de los leridanos Alea Teatre. - PAU PASCUAL PRAT Ponent sigue a todo ritmo

La música, la gastronomía, la cultura popular y tradicional y los juegos fueron de nuevo protagonistas ayer en la jornada dominical de Festes Majors en toda Lleida, que encara la última semana de agosto a todo ritmo. Una de las citas multitudinarias tuvo lugar en Juneda, donde uno de los grupos de música para el público familiar más populares del momento en Catalunya, El Pot Petit, congregó a más de 2.000 espectadores en una abarrotada pista del Parc Alegria de esta localidad de Les Garrigues. La jornada festival estaba previsto que se cerrara con concierto y baile a cargo de la orquesta Himalaya y la Nit Jove con Les Que Faltaband.

En la capital del Segrià, el barrio de Balàfia disfrutó de una fiesta Holi para pequeños y jóvenes, sardanas con la Cobla 11 de Setembre y habaneras con el grupo Boira. Por la mañana, más de sesenta personas participaron en el Open de Escacs. En la partida de Llívia, numerosos vecinos disfrutaron de un vermut ‘rumbero’ con Los Hernández en la pista poideportiva.

La Festa Major de Alpicat tenía previsto ayer por la tarde un espectáculo infantil de la compañía Marcel Gros y concierto y baile con la Orquestra Rosaleda, entre otras actividades, antes de despedir cuatro intensos días de celebración con un castillo de fuegos artificiales.

Por otra parte, alcaldes de Alpicat, Benavent de Segrià, Torre-serona y Corbins, en el Segrià, reclaman un acuerdo para una hora unitaria de cierre de las respectivas Festes Majors para evitar desplazamientos de un lugar a otro e incidentes, según informó UA1.