CULTURA
Sardanas en Soses con once ‘colles’ de diez localidades del Segrià
Más de 230 sardanistas se citaron la noche del pasado viernes en la plaza Santiago Miret de Soses en una ballada que amenizó la Cobla Vents de Riella de Agramunt, organizada por el área de Cultura del consell comarcal del Segrià. En esta nueva cita del ciclo Sardanes a la fresca, que culminó con cena popular, participaron once colles sardanistas procedentes de Alguaire, Artesa de Lleida, Torrefarrera, Puigverd de Lleida, Almacelles, Torres de Segre, Alcarràs, Alpicat, Alfés y Lleida.