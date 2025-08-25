¡Vota el mejor plato de Lleida y llévate cenas en restaurantes exclusivos!

Publicado por segre Creado: Actualizado:

SEGRE y la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) han puesto en marcha un concurso para encontrar el mejor plato del llano de Lleida y del Pirineo. Después de recoger las aportaciones de los seguidores en una primera ronda, se ha creado una encuesta para determinar cuáles son las elaboraciones gastronómicas más valoradas de estas dos zonas con gran tradición culinaria.

Entre todos los participantes de esta encuesta se sortearán un total de veinte cenas para dos personas en lugares exclusivos. Concretamente, diez de estas cenas serán en un establecimiento de renombre del llano de Lleida y los otros diez en un restaurante destacado del Pirineo.

Los interesados pueden participar a través de este FORMULARIO.

Los ganadores de estos premios se anunciarán a los Stories y SEGRE el próximo 12 de septiembre.

Esta iniciativa se enmarca en la designación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía durante este 2025, convirtiéndose en la primera región europea que recibe esta distinción. El reconocimiento confirma la consolidación de un modelo turístico innovador y regenerativo donde la revolución gastronómica catalana trasciende el ámbito del restaurante para convertirse en una puerta de entrada en el territorio y en la producción alimentaria local.

El concurso organizado por SEGRE y el ICEA busca, precisamente, poner en valor la riqueza gastronómica de estas dos áreas geográficas leridanas, cada una con sus particularidades y sus productos emblemáticos, contribuyendo así a la promoción del patrimonio gastronómico en el marco de esta distinción internacional, que Catalunya ostenta durante este 2025.