Tse-Tsé regresa a los escenarios

La banda de Les Garrigues celebró sus 30 años en L’Espluga Calba

Tse-Tsé, tras su actuación en La Nit de Rock el pasado viernes, en la Festa Major de L’Espluga Calba. - S.C.

Tras 15 años sin pisar los escenarios, la banda de rock y ska de Les Garrigues Tse-Tsé actuó el viernes en la Festa Major de L'Espluga Calba. “Nos hemos reencontrado para celebrar nuestro 30 aniversario, ya que formamos el grupo en 1995, y para que nuestros hijos pudieran vernos ahora que han crecido”, explica Jordi Safont, uno de los cantantes del grupo. “El reencuentro nos hizo mucha ilusión, nos vino a ver gente que solía escucharnos en el pasado”, admite, y añade que “nos gustaría actuar en Les Borges Blanques porque allí fue donde debutamos musicalmente”. La velada del viernes también contó con el concierto de la banda de Arbeca Rock'n'Llamp.

