Un verano deportivo en Lleida

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista Vídeo: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

El último turno del programa de verano Esportmania de la Paeria finalizará el viernes después de que hayan participado 1.800 menores de 4 a 16 años de Lleida. Estas actividades deportivas de verano se han desarrollado en los barrios de Balàfia, La Bordeta, Secà de Sant Pere, Cappont y Pardinyes. Todos los inscritos tenían programados deportes como baloncesto, fútbol, hockey, balonmano, tenis o badminton, así como diferentes talleres lúdicos de circo, expresión corporal, patinaje, entre otros. El programa incluyó, asímismo, una hora diaria de natación en las piscinas municipales de cada barrio participante en el programa.

En esta edición de 2025, Esportmania ha contado con 60 menores con algún tipo de discapacidad, para quienes se han adaptado las actividades del programa con el objetivo de garantizar su inclusión. Los participantes han estado acompañados por monitoras y monitores con perfiles diversos, entre ellos especialistas en atención a menores con discapacidad, integración social y asistencial. Ayer el alcalde accidental, Carlos Enjuanes, visitó las actividades de Esportamania en el barrio de Pardinyes. “La inclusión es difícil de conseguir porque se necesitan muchos recursos y esfuerzos, por eso este es un gran ejemplo”, destacó. Además de los talleres y deportes como natación, tiro al arco, piragüismo y deportes colectivos, el programa también incluyó una salida al parque de La Mitjana. Esportmania comenzó el 30 de junio y este quinto y último turno que termina el viernes conmemora 44 años del que ya es un programa plenamente consolidado en Lleida.

Los precios este año por menor inscrito han oscilado entre 76,50€ el turno de 10 días a 38,25€ el turno de 5 días en horario de 9.00 a 13.30 h. Estas actividades han sido bonificadas en un 25% para familias numerosas o monoparentales y en un 95 % para hijas y hijos de mujeres que se encuentran en situación de violencia de género.

Estiu de Petits y Estiu de Joc, este año con 1.576 participantes

Los programas Estiu de Petits y Estiu de Joc coordinados por la Paeria terminaron el viernes con éxito de participación ya que se llenaron todas las plazas ofrecidas. 1.576 menores de 1 a 11 años difrutaron de las actividades programadas en julio y agosto, En concreto, 304 se inscribieron en Estiu de Petits (actividades para menores de 1 y 2 años) en las escoles bressol de Albarés, Parc de Gardeny y La Mitjana; y 1.272 en Estiu de Joc dirigido a menores de 3 a 11 años en las escuelas de Joc de la Bola, Parc de l’Aigua, La Mitjana, Sucs, Llívia y Raimat. Los menores trabajaron y aprendieron valores, retos y habilidades alrededor de la simulación de diferentes oficios a través del juego en las escuelas y también hicieron salidas y talleres por la ciudad.