Alerta por lluvia intensa y posibles inundaciones en Catalunya

Protección Civil ha pedido extremar la prudencia ante el temporal, dado que las previsiones de lluvia han empeorado. Para este miércoles, se espera que los chubascos puedan superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora a la mitad noroeste de Cataluña, especialmente en las comarcas del Pirineo, Prepirineo leridano y las comarcas de Ponent. En cuanto a este jueves, se ha incrementado la probabilidad de superar este umbral de riesgo sobre todo en el Litoral y Prelitoral Central y Norte. El Servicio Meteorológico de Cataluña adelanta que se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las zonas donde se está focalizando más la vigilancia es sobre todo en el Pirineo y Prepirineo, porque hay estos cauces pequeños de ríos que pueden incrementarse. De cara al jueves, la intensidad se traslada al litoral y prelitoral central.

En una atención a los medios en el Departamento de Interior y Seguridad Pública para explicar la activación de la alerta del plan Inuncat, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha precisado que el aviso que del Servicio Meteorológico es un nivel para este miércoles de 3 de 6 y para este jueves de 4 sobre 6. "Esta intensidad puede ser de hasta 40 litros en 30 minutos, puntualmente intensas y puede haber puntos donde la precipitación sea muy intensa acompañada de piedra y granizo, con rachas de viento," ha añadido.

Con todo, ha explicado que el episodio no será "extenso" ni "generalizado en todo el territorio" cómo lo fue el de mitades de julio. "Pero tenemos que ser vigilantes y si hiciera falta, en alguna zona, porque se dan las circunstancias que se agrava o que hay algún suceso, pues también haríamos este aviso", ha añadido.

"Empieza hoy en esta zona del oeste y para este jueves esperamos que esté en esta zona más de las comarcas de Girona. Por lo tanto, no tiene una intensidad continuada en los mismos puntos, sino que esperamos que esta precipitación vaya pasando", ha expresado. Una vez más, ha reclamado prudencia y evitar zonas próximas a los cauces de ríos, rieras y barrancos, como también espacios donde se pueda acumular agua o bajar "con una cierta intensidad".