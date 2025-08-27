Piscina privada de alquiler por horas

Poder disfrutar de una piscina privada de alquiler por unas horas es el objetivo de la plataforma Cocopool. En las comarcas leridanas ya cuentan con siete propietarios que alquilan sus piscinas y zona exterior de sus viviendas sin necesidad de tener que salir de ellas. Es lo que se llama anfitriones. Uno de ellos es Sergio, con una casa en Raimat, y que forma parte de la plataforma desde principios de junio. “Alquilo la mitad de la zona exterior y la piscina, en la otra mitad, estoy yo así que, si necesitan algo, ya saben dónde encontrarme”, explica a SEGRE. “La plataforma se encarga de todo y yo, como anfitrión, tengo la última palabra a la hora de aceptar una reserva. De momento he tenido dos y la experiencia es muy positiva. Lo haces para sacar provecho de un espacio que yo no estoy usando en todo momento”, añade.

Por su parte, Egdar Granados, cofundador de Cocopool, cuenta que la plataforma nació en el verano de 2022 de la mano del fundador y CEO de la firma, Gerard Xalabardé. “Vivía en una casa con piscina y la tuvieron que vender. Entonces empezó a pensar que le gustaría poder pasar unas horas en su antiguo hogar y que estaría bien poder alquilarla”, asegura. De esta idea nació un negocio que ha ido creciendo sin parar. Ese año en la plataforma hicieron 30 reservas, el siguiente, 1.000, y para este ya prevén unas 3.000. En total, cuentan con 850 anfitriones por todo el Estado. Según Granados, el 80% de las reservas son para celebrar cumpleaños y “de esta manera pueden disfrutar de un espacio exclusivo y privado para poder reunirse”. El precio medio va entre los 25 y los 30 euros por persona al día, si el alquiler es de unas siete horas, pero depende de los servicios y los espacios a los que se tenga acceso. “Tienen piscina, jardín con barbacoa y mesas, nevera, baño y música, entre muchos más”, destaca. Para los anfitriones es una buena manera de sacarse un extra. “Pueden estar viendo la tele mientras alquilan su piscina. La respuesta tanto de los usuarios como de los propietarios es muy buena”.

La plataforma no quiere quedarse solo como una opción de verano, y para otoño e invierno pretende incluir jardines y salones interiores. También quiere ganar más peso en Lleida. “Invertiremos más”, destacan.