Más bodas que divorcios ante notario

Los notarios leridanos han formalizado un total de 731 matrimonios en los últimos diez años, una cifra que, aunque por la mínima, es superior a la de las rupturas matrimoniales que han registrado, con 727. Según los datos facilitados por el Colegio Notarial de Catalunya, las bodas ante notario han ido ganando peso en Ponent en la última década, con descensos en los años de la pandemia. En cuanto a las separaciones y divorcios, también han ido en aumento. Sin embargo, en el primer semestre de 2025 se han formalizado 56 rupturas, tres más que matrimonios, con 53.

Son dos ejemplos de actos jurídicos no contenciosos que se han formalizado ante los notarios desde la entrada en vigor de la ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. En las comarcas leridanas en estos diez años se han autorizado 11.772 actos, lo que representa el 7% del total de actos de este tipo permitidos validados en el conjunto de Catalunya. La entrada en vigor de la ley de Jurisdicción Voluntaria en 2015 atribuyó a los notarios, junto con otros operadores jurí-dicos, competencias que hasta el momento eran exclusivamente de ámbito judicial, con el objetivo de agilizar procedimientos, hacerlos más eficientes y accesibles y aliviar la carga de los tribunales.

Tanto en Catalunya como en Lleida, los actos vinculados a sucesiones concentran la mayoría de estos trámites. Dentro de este grupo, la declaración de herederos abintestato (que identifica a los herederos de una persona fallecida que no dejó testamento válido) es el acto más frecuente, con 9.157 declaraciones desde julio de 2015 hasta junio de 2025. En el primer semestre de este año, los notarios han formalizado un total de 518. También destacan las actas de notoriedad para herederos colaterales, con 469 en diez años. Se trata del instrumento público notarial que se utiliza para determinar quiénes son los herederos de una persona fallecida que no dejó testamento, especialmente cuando no hay ascendientes, descendientes ni cónyuge, y los herederos son sus hermanos, sobrinos o tíos. Asimismo, los notarios leridanos formalizaron en la última década 176 actas de aceptación de requerimiento a herederos para aceptación de herencias.