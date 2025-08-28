Un comensal en un restaurante estrella Michelin de Lleida: "no se les escapa ni un detalle"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El restaurante La Boscana de Bellvís, galardonado con una estrella Michelin, continúa recibiendo valoraciones excepcionales por parte de sus comensales. Las reseñas publicadas en Google destacan principalmente la meticulosa atención al detalle y la excelencia culinaria que ofrece este establecimiento leridano, consolidándose como uno de los referentes gastronómicos de la provincia.

Una cliente reciente, Gabriela, compartió su experiencia señalando que "no tuvimos ni un pero" y elogió la creatividad y calidad de todos los platos elaborados con productos locales de temporada. "La atención espléndida, nos encantó porque no sientes que sea un sitio repipi como sueles encontrar en estos lugares, todo lo contrario", añadió en su reseña, destacando también la coordinación del equipo y el cuidado de cada detalle.

Otros comensales coinciden en sus valoraciones positivas. Marc describió la experiencia como "impecable", con un menú de 15 platos más postres perfectamente dimensionados para "no sentirse lleno". Mientras tanto, Alejandro calificó "las albóndigas de pichón" como "una locura" y Patricia destacó un menú "delicioso y súper original basado en las frutas" en un entorno que Cristina definió como "precioso; mucha zona verde, gran piscina, un pequeño establo con caballos...".

Un ecosistema gastronómico familiar en pleno Pla d'Urgell

La Boscana se ubica estratégicamente en medio de la llanura de Lleida, rodeado de árboles frutales y más de 60 especies naturales. Este proyecto familiar de los hermanos Castañé y su madre Roser está liderado en la cocina por Joel Castañé Daniel, el menor de los hermanos, quien ha desarrollado una propuesta culinaria centrada en la fruta como "máxima expresión del paisaje".

El restaurante apuesta por una cocina de proximidad, seleccionando productos de temporada de la máxima calidad que ofrece el territorio leridano. Este enfoque ha permitido consolidar una identidad gastronómica propia basada en ingredientes locales y una filosofía "coherente, honesta y sostenible".

Trayectoria y reconocimientos

Joel Castañé, formado en la Escuela de Hostelería y Turismo de Lleida y en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, cuenta con experiencia en reconocidos restaurantes como el Neichel, el Ábaco y el Bulli Catering. En 2009, la familia Castañé inauguró La Boscana como espacio para eventos, pero no fue hasta noviembre de 2014 cuando Joel abrió el restaurante gastronómico.

Apenas dos años después, en 2016, el establecimiento recibió su primera estrella Michelin, distinción que mantiene actualmente. En 2018, la Guía Repsol le otorgó un Sol Repsol, seguido de un segundo en 2020.