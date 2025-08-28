Nueva campaña para animar a donar sangre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las reservas de sangre, plasma y plaquetas han bajado este verano un 20%, por lo que el Banc de Sang i Teixits lanza la campaña Piles recarregades, Vides recarregades para aumentar las donaciones, ya que el descenso hace que las reservas se mantengan por debajo de los niveles óptimos de cara a septiembre. Además, el objetivo es que más jóvenes sean donantes. Para animar a la población, las cinco primeras personas de cada uno de los puntos de donación de Catalunya del lunes 1 de septiembre recibirán de regalo una entrada doble para acceder al recinto del Poble Espanyol de Barcelona. También se compensará a los donantes durante la primera semana de septiembre con los sorteos de una comida para dos personas en el Restaurant Hofmann y el de una camisa de cocinero firmada por los tres chefs del restaurante Disfrutar de Barcelona, con tres estrellas Michelin.