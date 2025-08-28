Una turista en el puente tibetano de Andorra: "no tengo palabras para definir la sensación que se siente al cruzar esta maravilla"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El puente tibetano de Canillo en Andorra se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos más impresionantes de los Pirineos. Situado a 1.875 metros de altitud, esta singular pasarela peatonal de 603 metros de longitud y hasta 158 metros de altura sobre el Valle del Río ofrece una experiencia que, según los visitantes, resulta indescriptible por su espectacularidad.

"No tengo palabras para definir la sensación que se siente al cruzar esta maravilla", comenta Montserrat en una de las reseñas publicadas en Google, quien además advierte que no es recomendable para personas con vértigo. Esta opinión coincide con la de otros turistas que han visitado la infraestructura, convertida en el segundo puente tibetano más largo del mundo.

Se trata de uno de los puentes tibetanos más largos del mundo.Diari d'Andorra

José, otro visitante entusiasmado, lo describe como "¡una pasada! Increíble y todo lo que le rodea es precioso". Por su parte, Patricia recomienda: "Excelente para desconectar, sugiero hacerlo a primera hora, por ser verano el sol está fuerte después de las 11, no llevar gorras ni sombreros, se los lleva el viento".

Acceso y características del puente

Para acceder a esta impresionante pasarela suspendida sobre el Valle del Río es imprescindible utilizar el servicio de autobús con salida y llegada desde el pueblo de Canillo. Miguel Ángel, otro visitante, señala que "hay que acceder en autobús pero los últimos 900 metros son andando por un camino que no es para todo el mundo dada su inclinación".

El puente, de apenas un metro de ancho, se caracteriza por su robustez y estabilidad según Tania, quien destaca: "Las vistas preciosas y muy bien construido. No se mueve prácticamente nada. Muy robusto". Esta infraestructura pretende posicionarse como polo de atracción turística durante los meses fuera de la temporada de esquí.

Los interesados en visitar este espectacular puente deben reservar su entrada a través de la web www.ponttibetacanillo.com o en la Oficina de Turismo de la parroquia. La reserva anticipada es especialmente recomendable durante la temporada alta turística para asegurar la disponibilidad.