Cuenta atrás para el Ball Cerdà

Unos 300 participantes se reunirán este domingo en La Seu para participar en el tradicional Ball Cerdà, dentro de los actos de la fiesta mayor. La novedad de esta edición, como ya informó SEGRE, es la participación de parejas formadas por personas del mismo sexo, atendiendo así a la petición del Colectivo Feminista del Alt Urgell. En el ensayo del martes participó una pareja de mujeres que el domingo también bailará la tradicional danza y que deberán vestir de acuerdo con su género. “Para la próxima edición nos reuniremos para trabajar a favor para que cada persona pueda escoger la vestimenta de manera libre”, explicaron fuentes del colectivo organizador.