The Tyets, en la fiesta mayor de Les Borges

El grupo The Tyets será cabeza de cartel en la fiesta mayor de Les Borges Blanques, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre. La capital de Les Garrigues ha previsto un programa lleno de conciertos de bandas como 31 Fam o Les que Faltaband, entre otras, además de diferentes propuestas para todos los públicos. Este año, la zona de penyes contará con un día extra de fiesta, el miércoles 10 de septiembre, aprovechando la víspera de la Diada. Con el objetivo de controlar el aforo de los conciertos, todos los asistentes –estén empadronados o no– tendrán que adquirir las entradas en www.compres.lesborgesblanques.cat para las citas gratuitas y de pago. Asimismo, las personas no empadronadas trendrán que abonar un precio de 8 € para acceder a la zona de penyes las noches de viernes, sábado y miércoles.