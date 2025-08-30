Menús a domicilio como regalo después de un parto

De publicista a hacer comida casera a domicilio para toda España. La leridana Núria Arnau, orginaria de Bell-lloc d'Urgell, es el alma mater de Bendito Tupper. Tras once años en este negocio que le apasiona, ha lanzado nuevas propuestas, entre ellas los menús para regalar después de un parto y también para personas mayores. En declaraciones a SEGRE, Arnau explica que estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Barcelona y, tras cursar un máster de Crecimiento Personal, hizo un viaje por el mundo durante 10 meses. “Trabajé durante dos años y medio en agencias y después del viaje, hice un clic y descubrí que lo que quería hacer era cocinar”, relata. Un viaje revelador del que surgió Amor Cuinat, hace 11 años, firma en la que hacía de chef a domicilio. Después nació Bendito Tupper, para repartir sus menús de comida saludable por toda España. Junto a su marido y otro socio, elaboran recetas con una fusión de comida mediterránea y asiática en su obrador de Badalona.

“Hacemos que la alimentación del día a día sea más fácil y es la misma comida que nosotros comemos en casa, sin conservantes y aguanta unos días en la nevera. Los pedidos se pueden hacer el lunes o el viernes, con propuestas muy tradicionales pero también otras con un toque diferente”, explica.

El “Kit Baby”, uno de los productos que comercializan, nació precisamente de una idea suya para regalar a unos amigos que habían tenido un hijo. “Estaban tan contentos que entonces pensé que podríamos hacer un producto más específico y ya hemos repartido más de 200”, añade.Consta de 14 raciones, con una tarjeta personalizada y un babero de regalo. “Yo creo que cocinar es cuidar”, remarca Arnau. Y con esta premisa y en honor al recuerdo de su abuela, creó otro kit, el “Plan Ramona”, que lleva su nombre. Son menús a domicilio para personas mayores. “Tenemos clientes de más de 90 años y son sobre todo los hijos quienes lo piden, para cuidar a sus padres, ya que muchos ya no pueden cocinar”, destaca. Sobre cómo funciona, la leridana explica que se puede hacer solo un pedido o una sucripción, sin permanencia, y que se hace un envío por semana con menús diferentes. El precio del “Kit Bay” básico es de 145 euros, más los gastos de envío, y el del “Plan Ramona”, va de los 50 a los 131 euros, según los platos. Toda la información se puede encontrar en la página web www.benditotupper.com.