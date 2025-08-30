Pilarín Bayés, con una plaza en Ponent

El Palau d’Anglesola inauguró ayer una nueva plaza dedicada a la ilustradora catalana Pilarín Bayés, coincidiendo con la fiesta mayor. El nuevo espacio se ubica entre los dos centros educativos: la guardería El Palauet y la escuela Arnau Berenguer. El alcalde, Francesc Balcells, destacó que la decisión de dar el nombre de Bayés a la plaza responde al deseo de rendir homenaje a una figura “vitalista y apasionada”, autora de más de mil libros que han contribuido a difundir la cultura y la historia del país. “Necesitamos referentes vitalistas para esperanzarnos. Tener aquí, entre estos dos espacios, una plaza con su nombre nos ha de estimular a ser un pueblo educador de primera”, afirmó el primer edil. Aunque estaba invitada al acto, Bayés finalmente no pudo asistir. Balcells subrayó que la iniciativa forma parte de un proyecto municipal para incorporar más nombres de mujeres al nomenclátor dado que, como en la mayoría de poblaciones, entre los nombres de calles y plazas predominan las figuras masculinas. “Avanzamos poco a poco, pero es importante reconocer a mujeres que han hecho y hacen historia”, señaló.

La plaza Pilarín Bayés forma parte de un proyecto educativo más amplio que busca repensar los patios y los espacios públicos como entornos de aprendizaje, convivencia y creatividad. “Queremos que no solo sirvan para jugar, sino también para crecer, interactuar y no dejar a nadie de lado”, explicó Balcells. La jornada sirvió para rendir homenaje a tres educadoras con más de 25 años de trayectoria que se han jubilado. Asimismo, tomaron posesión del cargo los nuevos hereus y pubilles.

Paralelamente, Alcarràs continuó ayer su fiesta mayor con un homenaje a la gente mayor a cargo de La Principal de la Bisbal y, como plato principal, a medianoche estaba previsto el concierto de La Fúmiga.

Arranca la fiesta mayor de La Seu con los actos infantiles

Un total de 175 niños y niñas de los casals de La Seu d’Urgell y de la comarca dieron ayer el pistoletazo de salida a la Festa Major de la capital con la lectura del pregón infantil. Antes, participaron en un pasacalles que llegó a la plaza Catalunya. Asimismo, estaba previsto que los conciertos empezaran anoche. Los protagonistas de hoy serán los gegants y el actor e imitador Pep Plaza, que leerá el pregón oficial.