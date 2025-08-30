El turismo en Catalunya cierra en agosto con récords, pero con menos gasto

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El sector turístico catalán ha vivido un agosto de cifras récord en número de visitantes, pero con estancias más cortas y un gasto menor. Según datos del INE, este julio se alojaron 2,6 millones de viajeros en los hoteles —uno 3,3% más que el año pasado—, pero la media de noches por persona cayó hasta 3,14, la más baja en 25 años. “No se gastarán 40 euros si se pueden gastar 20”, resume al presidente del Gremio de Hostelería de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz.

En Barcelona, la directora de Barcelona Abierta, Elvira Garcia, alerta de una “bajada” del gasto y de la desaparición del cliente local al centro, así como de la ausencia del turista norteamericano, tradicional comprador en tiendas de lujo. En Tarragona y la Costa Daurada, a pesar de la reducción de días de estancia, los hoteles han rozado el 95% de ocupación en el puente del 15 de agosto, y los campings han mantenido una ocupación media del 85%, con un crecimiento del público local.

En el Pirineo, el turismo activo y las actividades de aventura han vuelto a tener mucha demanda, favorecidas por las lluvias de primavera y el calor veraniego. El sector, satisfecho con los registros, admite que “la alegría” del gasto postpandemia se ha acabado, pero confía en alcanzar la temporada y repartir mejor la actividad durante todo el año.