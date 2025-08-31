Los niños, protagonistas del Aquelarret

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los más pequeños fueron ayer por la tarde los principales protagonistas del Aquelarre en Cervera. El Aquelarret, la versión infantil de la fiesta, convocó a miles de personas en el centro de la ciudad, entre los que había unos 300 niños y niñas disfrazados de monstruos y demonios o formando parte de alguno de los grupos infantiles de cultura popular local. Más de un centenar de ellos han participado durante toda la semana en alguno de los talleres previos.

El multitudinario desfile salió de la plaza Universitat y acabó en la plaza Magdalena de Montclar, donde tuvieron lugar los lucimientos y la llegada del Cabronet. Además de los participantes en los talleres, en el Aquelarret desfilaron también la colla infantil del Ball de Diables de Cervera ‘Carranquers’, la Tarasca, los Geganters y grallers con los gegantons Fantasmes, el grupo joven de percusión Bombollers y Alea Teatre. Como colles de fuego invitadas, había los Diablons del Vendrell y el Cabrot Petit del Vendrell.

Una vez llegaron en la plaza Magdalena de Montclar, fueron recibidos por el Astarot Júnior y las diablas Súcube y Lilith para hacer el tradicional ritual de aparición del Cabronet, que por sorpresa de todos llegó antes de lo previsto y tuvo que esperar sentado, todo ello a cargo un año más de la escuela de teatro La Caserna. Entonces, los diferentes grupos ofrecieron sus lucimientos y el Aquelarret culminó, como es tradición, con la gran babejada del Cabronet, una espumada para remojar a los participantes, y el Foquelaret. Por la noche estaba previsto que Cervera se llenase de fuego y música con lo que todo apunta que será un Aquelarre de récord, que debía culminar de madrugada con la Escorreguda del Mascle Cabró.