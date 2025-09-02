Calendario escolar en Lleida y Cataluña: días festivos y vacaciones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El calendario escolar publicado por el Departamento de Educación de Catalunya para el curso 2025-2026 establece que las clases empezarán el lunes 8 de septiembre de 2025 y acabarán el viernes 19 de junio de 2026. Este calendario define tanto las fechas de inicio y finalización del curso como los periodos de vacaciones y los días festivos que afectarán a todos los centros educativos leridanos.

Según el documento oficial, las vacaciones de Navidad se extenderán del 20 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos, mientras que el periodo de Semana Santa irá del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Con respecto a los festivos oficiales, se respetarán el jueves 11 de septiembre (Diada Nacional de Cataluña), el lunes 8 de diciembre (Immaculada Concepción) y el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo). Además, hay que tener en cuenta los festivo locales en cada población. La ciudad de Lleida contará con dos festivos locales: el 29 de septiembre de 2025 y el 11 de mayo de 2026.

Fechas de inicio según niveles educativos

El calendario establece un inicio escalonado según los diferentes niveles educativos. Mientras que la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria empezarán el 8 de septiembre, el bachillerato y los ciclos formativos de grado medio y superior lo harán el 12 de septiembre. Los ciclos de artes plásticas y diseño de grado superior, artes escénicas y enseñanzas artísticas superiores iniciarán las clases no más tarde del 15 de septiembre, y las enseñanzas de adultos y de escuelas oficiales de idiomas lo harán antes del 22 de septiembre.

Periodos de evaluación y finalización del curso

Las actividades de evaluación extraordinaria del primer curso de bachillerato se realizarán durante los cinco últimos días lectivos del curso, mientras que las del segundo curso se harán a partir de la segunda semana de junio de 2026, finalizando no más tarde del 12 de junio. En el caso de los ciclos formativos, las evaluaciones se adaptarán a las necesidades derivadas de los procedimientos de acceso universitario, y las segundas convocatorias se programarán a partir del 8 de junio de 2026.

Días de libre disposición y festivos locales

Los centros educativos dispondrán de cuatro días festivos de libre disposición, que se tendrán que distribuir equitativamente entre los tres trimestres del curso. Estos días no podrán coincidir con el inicio o final del curso, ni con los periodos de vacaciones de Navidad o Semana Santa. En caso de que los días de fiesta local caigan en día no lectivo, los centros podrán añadirlos a los establecidos de libre disposición.

Hay que destacar que los jardines de infancia de titularidad de la Generalitat (0-3 años) finalizarán sus actividades escolares el último día laborable de junio de 2026, mientras que el resto de enseñanzas acabarán de acuerdo con su programación académica específica.