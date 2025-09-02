La provincia de Lleida registró una violación cada tres días en el primer semestre

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

Los delitos contra la libertad sexual repuntaron en el primer semestre en la demarcación de Lleida hasta los 146 casos conocidos, un 25% más que durante el mismo periodo de 2024. Así se desprende del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que detalla que las agresiones sexuales con penetración se incrementaron un 41,9% y pasaron de las 43 del primer semestre de 2024 a las 61 de este año –una cada tres días–. La estadística también muestra un repunte de los delitos de tráfico de drogas (31,9%) y de los robos con violencia e intimidación (7,8%), mientras los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones retrocedieron un 9,4%. En conjunto, el número de infracciones penales se situó en las 11.021, un 3,2% menos.

Durante el primer semestre en la demarcación se registró un homicidio –en Els Alamús, en el Segrià– frente de los dos que hubo durante el mismo periodo del año pasado. También se contabilizaron seis tentativas, dos menos que entre enero y junio de 2024.

Con respecto a los delitos graves y menos graves de lesiones, la bajada se sitúa en el 6,8% con 123 hechos conocidos. Con respecto a los hurtos, pasaron de 2.212 a 2.106, un 4,8% menos. Las sustracciones de vehículo se redujeron un 17,3%, hasta las 91. En el ámbito de la ciberdelincuencia, el número de hechos conocidos se situó en los 2.141, un 4,9% menos. La inmensa mayoría (1.963) correspondieron a estafas informáticas, un 7,8% menos que entre enero y junio de 2024.

Las infracciones penales caen un 2,2% a la ciudad de Lleida

En la ciudad de Lleida las infracciones penales retrocedieron un 2,2% entre enero y junio hasta las 4.749. Según la estadística, durante este periodo no se registró ningún homicidio consumado y hubo cuatro tentativas, las mismas que el año anterior. Los delitos contra la libertad sexual registrados fueron 47 –uno menos que el año anterior–, de los cuales 23 correspondieron a violaciones –tres casos más y un 15% de incremento–. Por otra parte, hubo 45 delitos graves y menos graves de lesiones, dos casos menos.

Con respecto a los robos con violencia e intimidación el informe señala 199 hechos conocidos, seis más que entre enero y junio del 2024 (+3,1%), y una importante bajada de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones con 155 casos (-40,8%).

En la capital del Segrià los delitos conocidos de tráfico de drogas se duplicaron y pasaron de 13 a 26 durante el primer semestre, mientras que los hurtos retrocedieron un 5,2%, hasta los 1.139, y hubo 46 sustracciones de vehículos (-20,7%). En el ámbito de la ciberdelincuencia, el número de hechos conocidos se situó en los 722, un 5,1% menos. La mayoría (649) correspondieron a estafas informáticas, un 10% menos que entre enero y junio de 2024.