SEGRE condena la masacre en Gaza

Los periodistas del Grup SEGRE, con el presidente Robert Serentill, frente a la redacción del diario. - JORDI ECHEVARRIA

REDACCIÓ

SEGRE se sumó ayer al mediodía a las concentraciones convocadas por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar la masacre de periodistas y población civil en Gaza. Más de 200 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en 10 meses y más de 150 medios de comunicación de 50 países se unieron a la movilización. Casi todas las cabeceras del país se sumaron a la acción global con el mensaje propuesto por RSF: “Si el ejército israelí sigue asesinando a periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”.

