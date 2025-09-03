Emma Suárez, Jordi Bosch y Roger Mas, en la nueva temporada cultural de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La temporada cultural de otoño cuenta en Lleida con un programa con más de cuarenta espectáculos de artes escénicas y música entre las que figuran nombres de actrices y actores de populares como Jordi Bosch, Mercè Pons y Francesc Marginet, en la obra Mort d’un comediant, un homenaje al teatro que se podrá disfrutar el 18 de octubre en la Llotja. El 13 de diciembre la obra El cuarto de atrás, con Emma Suárez, una adaptación de la novela homónima de Carmen Martín Gaite. En el Teatre de l’Escorxador destaca Mary (24 y 25 de octubre), protagonizada por la leridana Lara Díez, que rinde homenaje a las matrioskas que contienen las mujeres de su vida. El Auditori Municipal Enric Granados ofrecerá también diferentes experiencias musicales como la de Clara Peya (el 4 de octubre) espectáculo que abre la puerta a un universo íntimo y poético con Solilòquia, o a Roger Mas con la Cobla Sant Jordi (el 17 de octubre) explorando las raíces y la diversidad cultural, entre otros espectáculos. Como en anteriores ediciones, se ha activado una campaña de descuentos y abonos. En total se ha puesto 22.000 entradas a la venta para el Teatre de l’Escorxador, el Teatre de la Llotja y el Auditori Municipal Enric Granados. La programación completa en: cultura.paeria.cat