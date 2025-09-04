Cervera recupera el Cicle de Teatre ‘Apassiona’t’ con seis propuestas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera organiza el 27è Cicle de Teatre 'Apassiona't' con seis funciones previstas entre septiembre del 2025 y abril del 2026. Con esta programación se retoma la oferta de artes escénicas que se paró a principios de año por las obras en el escenario del Gran Teatre de la Passió.

El ciclo arrancará con la comedia Cunyades escrita y dirigida por Ramon Grau el lunes 29 de septiembre coincidiendo con la Festa Major. Durante los próximos meses se podrán ver las obras Dones de Ràdio de Cristina Clemente y dirigida por Sergi Belbel; Mort d’un comedient del dramaturgo Guillem Clua; Les mares, escrita y protagonizada por Fel Faixedas y Carles Xuriguera; Un Sogre de Lloguer dirigida por Daniel Anglès y Aquí no paga ni Déu, del dramaturgo Dario Fo, adaptada por Pere Camps, dirigida por Pere Martí y protagonizada por la compañia local Grepp Teatre.

El precio del abono de la temporada es de 100 euros y se puede adquirir a través de la web de la Paeria. La entrada general por cada función tiene un precio de 25 euros o 22 si se compra anticipada. El año pasado, por las obras en el Gran Teatre, se organizó el 1r Cicle de Teatre ‘A prop’, con cinco espectáculos de pequeño formato en diferentes espacios de la ciudad.