Cuál es el electrodoméstico que gasta más luz en casa, incluso apagado

El televisor se ha convertido en el electrodoméstico que más energía consume en standby, especialmente los modelos Smart TV de gran formato. Aunque aparentemente están apagados, estos dispositivos mantienen un consumo constante que puede representar entre el 7% y el 11% del total de la factura eléctrica anual, según datos actualizados de 2025.

Este fenómeno, conocido técnicamente como "consumo fantasma" o standby power, se produce porque los televisores modernos nunca se apagan completamente, sino que permanecen en un estado de reposo que les permite encenderse rápidamente con el mando a distancia y mantener activas funciones como la conexión a internet, actualizaciones automáticas o los puertos HDMI. A este aparato se suman otros dispositivos habituales en nuestros hogares como routers WiFi, videoconsolas, ordenadores enchufados o electrodomésticos con pantallas digitales.

Los grandes consumidores de energía en modo reposo

El análisis de los datos de consumo en 2025 muestra que un televisor LED o Smart TV de 50 pulgadas puede llegar a consumir entre 15 y 25 kWh anuales solo por permanecer en modo standby. Esta cifra se incrementa proporcionalmente al tamaño de la pantalla y a las funcionalidades inteligentes incorporadas en los modelos más avanzados.

El router WiFi ocupa el segundo puesto en esta clasificación, con un consumo aproximado de entre 15 y 20 kWh anuales. A diferencia de otros dispositivos, este aparato funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día durante todo el año, lo que explica su elevada participación en el consumo fantasma del hogar.

Las videoconsolas modernas, especialmente aquellas que incorporan funciones de descargas y actualizaciones automáticas, pueden consumir entre 10 y 20 kWh anuales en modo reposo. Por su parte, los decodificadores de televisión por cable o satélite añaden entre 10 y 15 kWh adicionales al consumo fantasma del hogar español promedio.

Equipos multimedia y pequeños electrodomésticos

Los equipos de música, sistemas Home Cinema y altavoces inteligentes representan otro foco importante de consumo en standby, con cifras que oscilan entre los 8 y 12 kWh anuales. Este dato resulta especialmente relevante cuando los altavoces permanecen constantemente conectados a la red eléctrica.

Entre los pequeños electrodomésticos, destacan los microondas con reloj digital, que consumen entre 4 y 6 kWh anuales simplemente por mantener la pantalla horaria activa. Los cargadores de dispositivos móviles que permanecen enchufados sin uso añaden entre 2 y 5 kWh al consumo fantasma anual, mientras que las impresoras domésticas suman entre 3 y 6 kWh por mantener activas sus funciones de red y memoria.

Impacto económico del consumo fantasma

Según los cálculos realizados con las tarifas eléctricas vigentes en 2025, el coste anual del consumo fantasma para una familia española media puede ascender a 30,3 euros. Esta cifra se obtiene considerando un precio medio de la electricidad de 0,30 €/kWh y un consumo total en standby de aproximadamente 101 kWh anuales.

La distribución de este consumo fantasma entre los diferentes electrodomésticos muestra que casi el 20% corresponde al televisor, seguido del router WiFi (17,8%) y las videoconsolas (14,9%). En un hogar con múltiples dispositivos electrónicos, la suma de estos pequeños consumos puede representar una cantidad significativa al final del año.

¿Qué es el modo standby y por qué consume energía?

El modo standby o reposo es un estado intermedio entre el funcionamiento completo y el apagado total de un dispositivo. Durante este periodo, el aparato mantiene activados ciertos circuitos electrónicos básicos que permiten una reactivación rápida cuando el usuario lo solicita, ya sea mediante un mando a distancia o pulsando un botón.

En el caso de los televisores modernos, este consumo se ha incrementado significativamente con la incorporación de funciones inteligentes que requieren mantener activa la conexión a internet, sensores para reconocer comandos de voz o procesadores que ejecutan tareas en segundo plano. Las directivas europeas han establecido límites cada vez más estrictos para el consumo en modo standby, pero el aumento en la cantidad de dispositivos conectados en los hogares contrarresta parcialmente estos avances.

Medidas efectivas para reducir el consumo fantasma

Los expertos en eficiencia energética recomiendan varias estrategias para minimizar el impacto del consumo fantasma. La más sencilla y efectiva consiste en utilizar regletas con interruptor para cortar completamente la corriente cuando los dispositivos no están en uso, especialmente durante periodos prolongados como la noche o las vacaciones.

Los enchufes inteligentes representan una alternativa más sofisticada, ya que permiten programar horarios de funcionamiento o controlar remotamente el suministro eléctrico a través de aplicaciones móviles. Para dispositivos que necesitan mantener cierta conectividad, es recomendable configurar modos de bajo consumo o buscar modelos con certificación energética eficiente.

¿Por qué algunos aparatos consumen más que otros en standby?

Las diferencias en el consumo fantasma entre dispositivos similares pueden ser notables. Factores como la antigüedad del aparato, la calidad de sus componentes electrónicos o el diseño de su fuente de alimentación influyen directamente en la eficiencia durante el modo reposo.

Los televisores fabricados antes de 2020 suelen presentar consumos en standby significativamente superiores a los modelos más recientes, que incorporan circuitos optimizados para cumplir con las normativas de eficiencia actuales. Sin embargo, esta mejora a menudo se ve compensada por el aumento en el tamaño de las pantallas y la incorporación de funciones avanzadas que requieren más energía incluso en reposo.