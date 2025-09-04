SEGRE
Lluís Bonillo imparte un taller de cocina

El chef Lluís Bonillo, durante el taller en el Espai Sunka de Plusfresc. - MISSATGES

REDACCIÓ

Lluís Bonillo, chef del Aula Gastronòmica, profesor e impulsor de Cuina Amiga, impartió ayer un taller de cocina de aprovechamiento en el Espai Sunka de Plusfresc, en el marco de la campaña - la resta que suma +. El Banc d’Aliments de Lleida y la Fundació Jericó han impulsado esta iniciativa contra el derroche alimentario. Salvador Trabalón, del restaurante Saroa, será el próximo responsable del cuarto taller, que tendrá lugar el martes 9, mientras que Gonzalo Ferreruela, de Ferreruela Cuina de la Terra, cerrará el ciclo el miércoles 10.

