Muere en Tornabous Josep Companys, el sobrino nieto del presidente Lluís Companys

Josep Companys, sobrino nieto del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, murió el miércoles pasado. Era el heredero de la casa natal del mandatario catalán en el Tarròs. Después de estar en México trabajando como fotógrafo de prensa para medios internacionales y colaborando con agencias y ONG, hace unos 15 años se instaló al Urgell, desde dónde trabajaba en proyectos fotográficos personal.

En el Tarròs vivía durante unos meses del año junto con su madre, ya que en invierno ella se trasladaba a Barcelona. Actualmente se encuentra delicada de salud y está ingresada. Josep Companys tiene dos hermanas que residen en Barcelona y Nueva York.

Fuentes próximas explicaron que el martes no lo localizaban y finalmente los Bomberos accedieron a la vivienda por una ventana y lo encontraron en el suelo. Fue ingresado en la UCI del hospital Arnau de Vilanova, donde ayer murió.