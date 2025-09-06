La 40ª edición de los premios Goya se celebra en Barcelona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera Sònia Hernández presentaron ayer en el Palau de la Generalitat la 40ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, los Premios Goya 2026, que se celebrarán en Barcelona el sábado 28 de febrero de 2026 en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Méndez-Leite aseguró que existen “todas las razones que se pueden imaginar” para que Barcelona sea sede de la entrega de los Premios Goya, una ciudad que en su opinión respira cine, y ha auguró que será una gala estupenda. Sobre los presentadores, el presidente de la Academia de Cine afirmó que todavía no puede concretar quiénes serán los conductores de la gala, pero dijo que harán todos los esfuerzos para que sea una gala ágil y divertida.