Abierta la preinscripción de las actividades senior en Lleida

La concejalía de Personas Mayores de la Paeria abre el periodo de preinscripción para las actividades del curso 2025-2026 dirigidas al público senior de Lleida ciudad. Desde mañana y hasta el 14 de septiembre, se podrá hacer el trámite en línea o de forma presencial en la concejalía, en la calle Tallada, 34, y en el OMAC, en Rambla Ferran, 32. Para este curso se retomarán las actividades de taichí, yoga, gimnasia, aquagym, los talleres Mou peça y Parlem de cinema y se proponen dos nuevas rutas senderistas en la Fageda la Grevolosa y en la Tossa de Montbui. Se harán el 24 de octubre y el 28 de noviembre, respectivamente.

El sorteo de plazas se hará el 16 de septiembre y el periodo de pago será del 18 al 24 de septiembre. La repesca se hará del 2 al 7 de octubre y la matrícula estará abierta a partir del 13 de octubre.