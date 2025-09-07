MAYORES
Abierta la preinscripción de las actividades senior en Lleida
Desde mañana al 14 de septiembre
La concejalía de Personas Mayores de la Paeria abre el periodo de preinscripción para las actividades del curso 2025-2026 dirigidas al público senior de Lleida ciudad. Desde mañana y hasta el 14 de septiembre, se podrá hacer el trámite en línea o de forma presencial en la concejalía, en la calle Tallada, 34, y en el OMAC, en Rambla Ferran, 32. Para este curso se retomarán las actividades de taichí, yoga, gimnasia, aquagym, los talleres Mou peça y Parlem de cinema y se proponen dos nuevas rutas senderistas en la Fageda la Grevolosa y en la Tossa de Montbui. Se harán el 24 de octubre y el 28 de noviembre, respectivamente.
El sorteo de plazas se hará el 16 de septiembre y el periodo de pago será del 18 al 24 de septiembre. La repesca se hará del 2 al 7 de octubre y la matrícula estará abierta a partir del 13 de octubre.