El Imserso inicia nueva temporada de viajes: casi 7.500 plazas a 50 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha comenzado el envío de cartas de acreditación para que los pensionistas puedan reservar sus plazas en el programa de viajes correspondiente a la temporada 2025-2026. La comercialización de estos paquetes turísticos se realizará entre el 6 y 8 de octubre de este año, destacando como principal novedad la reserva de 7.447 plazas a un precio de 50 euros destinadas específicamente para pensionistas con las rentas más bajas.

Este año, el organismo ha implementado medidas para garantizar la inclusión de todos los colectivos. Concretamente, las plazas bonificadas están dirigidas a personas que perciben prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, quienes podrán acceder a cualquier destino del programa pagando únicamente 50 euros, corriendo el Imserso con el resto del coste del viaje. Otra innovación destacable es que por primera vez se permitirá a los usuarios viajar con sus animales de compañía en los destinos de costa peninsular y en las islas.

Durante el mes de septiembre, el Imserso distribuirá aproximadamente 2,8 millones de cartas informativas donde se detallará a cada beneficiario la fecha exacta a partir de la cual podrá formalizar su reserva. La venta de los viajes comenzará el 6 de octubre para residentes en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, mientras que el 8 de octubre se abrirá para el resto de comunidades autónomas.

Distribución de las plazas por modalidades

Para esta temporada 2025-2026, el programa ofrece un total de 879.213 plazas distribuidas en tres modalidades principales. El turismo de costa peninsular concentra el mayor número con 440.284 plazas, seguido por el turismo de costa insular con 228.142 destinos disponibles, mientras que para el turismo de escapada se han reservado 210.787 plazas. Esta distribución busca satisfacer las diferentes preferencias de los beneficiarios, desde estancias prolongadas en zonas costeras hasta viajes más breves para conocer el patrimonio cultural.