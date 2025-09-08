Tarda de paraguas, chubascos y tormentas en las comarcas de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El tiempo en Lleida se presenta hoy con un predominio de cielo completamente tapado y con previsión de chubascos y tormentas durante la tarde que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un descenso generalizado, situándose en torno a los 31-32 ºC en las zonas de plana y sin llegar a los 30 ºC en las poblaciones próximas al Pirineo.

El descenso térmico será especialmente notable en el extremo este de la depresión central, donde la bajada será moderada. Con respecto al viento, este empezará el día con intensidad floja y dirección variable, pero a partir del mediodía girará a componente sur con intensidad moderada, especialmente en el tercio sur de la provincia.

Previsión para los próximos días

De cara a mañana martes, se espera un empeoramiento de las condiciones meteorológicas con un cielo muy tapado y precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes. No se descarta la caída de granizo en algunos puntos. Las temperaturas experimentarán un descenso notable, tanto las mínimas como las máximas, con valores que no superarán los 27 ºC en la capital leridana y los 19 ºC en la Val d'Aran.

Para el miércoles, la previsión indica un predominio de intervalos de nubes con chubascos durante la tarde, pero estos quedarán restringidos principalmente a la zona del Pirineo. Les temperaturas mínimas bajarán al Pirineo mientras que se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Les máximas no experimentarán variaciones significativas. El viento soplará del oesnoroeste con intensidad de floja a moderada.

Situación en Catalunya y España

En el resto de Cataluña, el panorama será similar con cielo tapado y tormentas fuertes por la tarde. Les temperaturas mínimas subirán a la mitad este y presentarán cambios ligeros en la mitad oeste, mientras que las máximas bajarán excepto al litoral sur de Tarragona. Hay que destacar que la tramontana soplará con intensidad moderada en la zona del Empordà.

A nivel estatal, la jornada de hoy se caracterizará por precipitaciones localmente fuertes en el norte peninsular y en la zona mediterránea. Les temperaturas mínimas aumentarán en el este mientras que las máximas descenderán. Se espera viento fuerte en el Empordà, el Estrecho, Alborán y las Canarias, donde también habrá presencia de calina, fenómeno que también afectará al sureste del territorio.