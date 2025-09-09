Exigen una educación inclusiva real y efectiva

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las familias y los profesionales vinculados a la educación especial constataron ayer, primer día del curso (ver páginas 3 a 5) con “frustración” la falta de avances en materia de inclusión. Dincat, que representa a 56 centros de educación especial de Catalunya, denunció que, pese a transcurrir ocho años desde la aprobación del decreto 150, su despliegue continúa encallado y más de 45.000 alumnos de toda Catalunya no tienen garantizados derechos fundamentales como el acceso en igualdad de condiciones, la participación activa y el logro de aprendizajes básicos. También aseguró que la situación es de bloqueo y cada septiembre se repite el mismo escenario con “buenas intenciones pero pocos avances concretos”.

Por su parte, Glòria Juan, representante de Educación en Dincat, señaló que “no podemos permitir que la inclusión escolar continúe siendo una promesa pendiente” y añadió que “los niños y jóvenes con discapacidad intelectual necesitan apoyo y oportunidades desde el primer día de curso”.

En Lleida, Allem agrupa a 18 entidades sociales, de las que cinco tienen escuela especial con 140 alumnos matriculados este curso. Ambas federaciones piden a Educación una mejor planificación y coordinación de recursos y servicios de apoyo, una apuesta real por los centros de educación especial y la revisión de ratios y perfiles de profesionales.

Asimismo, señalaron que el perfil de los alumnos está cambiando y hay que adaptarse a estos casos. También pidieron más recursos especializados en las escuelas ordinarias y formación continuada y de calidad para docentes y especialistas. Asimismo, plantean incluir programas de transición a la vida adulta y Formación Profesional adaptada, así como mejor orientación en la etapa de la ESO.