Lunes de tradición y fiestas

Cervera celebrará del 18 al 29 de septiembre la 49a Setmana Cultural de la Isagoge y la Festa Major. Según el alcalde, Jan Pomés, “es una oportunidad para celebrar y hacer comunidad entre los vecinos”. En esta edición la Isagoge se centrará en el 50 aniversario de la muerte del historiador local Agustí Duran i Sanpere y la celebración de los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. Según el concejal de Cultura, Ramon Augé, se han programado una veintena de actividades para “recuperar y difundir el patrimonio material e inmaterial del municipio”.

Entre los actos más destacados, el 20 de septiembre se inaugurará la exposición Agustí Duran i Sanpere. La cultura com a servei públic en el Museu de Cervera, una muestra que será itinerante por todo el territorio. El día antes, la Paeria hará un reconocimiento a Band Tokades por el 20 aniversario de su espectáculo de Divendres de Aquelarre.

La Festa Major arrancará el viernes 26 con la audición de sardanas con la cobla La Principal de la Bisbal y el pregón de Montse Pont, que fue profesora de secundaria en el INS Antoni Tarroja y ha estado vinculada al tejido asociativo de la ciudad. Triquell, el ex concursante del programa Eufòria de 3Cat, será el cabeza de cartel musical el sábado 27. Sus teloneros serán los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso Cervera Sound. Según la concejala de Festes, Carolina Garcia será “un espacio ideal para promocionar el talento joven local”.

Las actividades festivas continuaron ayer en Les Borges Blanques, Guissona, Solsona, y Tremp, entre otros. En Vielha, se vivió el día grande de la Hèsta Major con la tradicional celebración de la procesión por las calles de la capital de Aran, la misa y las danzas tradicionales con los fadrins y fadrines.