Tàrrega celebra la Marxa de Torxes más temprana

Medio centenar de personas participaron anoche en la Marxa de Torxes per la Independència en Tàrrega. Era la 14 edición de esta iniciativa que habitualmente tiene lugar en la vigilia de la Diada, pero este año se adelantó porque hoy en la ciudad se celebra un concierto especial y solidario del Paupaterres y mañana empieza FiraTàrrega. El recorrido, amenizado por los Grallers de la Barra, empezó en el Hort del Barceloní y culminó en la plaza Major con la lectura del manifiesto y el canto de Els Segadors. La Marxa de Torxes estaba organizada por El Rostoll, Tàrrega per la Independència, La Soll y Òmnium Cultural Segarra-Urgell. Las entidades reivindicaron el derecho a la autodeterminación, la independencia y la República Catalana, “unos objetivos más que justos y necesarios hoy en día, más aún cuando el espolio fiscal y las carencias sociales y democráticas continuan en el régimen monárquico español”. También hicieron referencia a la lengua catalana, “cada vez en más retroceso y desprotegida por las instituciones, hecho que nos deja en un estado más vulnerable”.