La vivienda se consolida como la principal preocupación de los españoles, según el CIS y la inmigración sube al segundo puesto

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La vivienda continúa encabezando la lista de preocupaciones de los españoles según revela el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a septiembre de 2025. El estudio muestra que un 30,4% de los encuestados menciona la vivienda como problema principal, experimentando un incremento de cuatro décimas respecto al barómetro de julio. Este dato confirma la tendencia ascendente de esta preocupación que ya se venía observando en anteriores sondeos.

Resulta especialmente significativo el repunte de la inmigración como segundo problema nacional, alcanzando un 20,7% de las menciones frente al 18,4% registrado en el barómetro anterior. Este aumento de 2,3 puntos porcentuales ha provocado que la inmigración desbance a la corrupción y el fraude del segundo puesto, problemática que había experimentado un notable incremento en julio tras el caso que llevó a prisión al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La tercera posición en el ranking de preocupaciones la ocupa ahora la calidad del empleo con un récord histórico del 17,1% de menciones, lo que supone un incremento de 3,3 puntos respecto al barómetro de julio. Este dato refleja la creciente inquietud de la sociedad española por las condiciones laborales, a pesar de que el desempleo ha descendido hasta la octava posición con un 14,2% de menciones.

Desplome de la preocupación por la corrupción

Uno de los datos más llamativos del barómetro de septiembre es el notable descenso en la preocupación por la corrupción, que ha pasado de ocupar el segundo puesto en julio con un 25,3% de menciones a caer hasta la novena posición con tan solo un 10,9%. Esta caída de 14,4 puntos porcentuales evidencia cómo ha perdido protagonismo el caso que afectó a Santos Cerdán, que había disparado esta preocupación hace apenas dos meses.

La clase política también genera inquietud entre los españoles, situándose como cuarto problema nacional el mal comportamiento de los políticos con un 16,9% de menciones, uno de los porcentajes más elevados de los últimos meses. Además, en quinta posición aparecen los problemas políticos en general (15,9%), mientras que en séptimo lugar se sitúa la preocupación por el Gobierno y los partidos políticos (14,5%).

La crisis económica se mantiene como una preocupación relevante para los españoles, ocupando el sexto puesto con un 14,6% de menciones. Este dato contrasta con la percepción personal de los encuestados, ya que cuando se les pregunta por los problemas que les afectan directamente, la crisis económica asciende hasta el primer lugar con un 24% de menciones, seguida de cerca por la vivienda (23,1%).

Aumento de la preocupación medioambiental tras los incendios

El barómetro de septiembre también refleja un incremento significativo en la preocupación por el cambio climático, que ha pasado del 1,7% en julio al 4,3% en septiembre. Este aumento coincide con los graves incendios forestales registrados durante el verano de 2025 en diferentes puntos de España, que han sensibilizado a la población sobre la problemática medioambiental.

Se trata del porcentaje más alto de preocupación por el cambio climático desde enero de 2025, cuando fue mencionado como problema nacional en el 4,8% de los cuestionarios. De manera similar, las referencias al medio ambiente han experimentado un notable incremento, pasando del 0,8% en julio al 2,8% en septiembre, lo que evidencia una mayor concienciación ecológica entre la ciudadanía española.

Percepción de los problemas a nivel personal

El estudio del CIS también analiza qué problemas afectan más directamente a nivel personal a los encuestados. En este apartado, la crisis económica encabeza el ranking con un 24% de menciones, seguida muy de cerca por la vivienda (23,1%). Estos datos revelan que, aunque la vivienda lidera las preocupaciones generales del país, son las dificultades económicas las que más impactan en el día a día de los españoles.

La sanidad aparece como el tercer problema que más afecta personalmente a los encuestados, con un 19,4% de menciones, seguida por la calidad del empleo (16,3%) y la inmigración (9,7%). Resulta significativo que la corrupción no figure entre los principales problemas personales, a pesar de haber ocupado posiciones destacadas en barómetros anteriores cuando se preguntaba por los problemas nacionales.

¿Cómo afecta la situación de la vivienda a los españoles?

La crisis habitacional en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales durante los últimos años. El incremento sostenido de los precios, tanto en el mercado de compra como en el de alquiler, ha dificultado enormemente el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población, especialmente jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

Este problema estructural tiene múltiples causas, entre ellas la escasez de vivienda pública, la especulación inmobiliaria y la turistificación de los centros urbanos. Las políticas implementadas hasta la fecha no han logrado revertir esta tendencia, lo que explica la persistencia de la vivienda como principal preocupación ciudadana según refleja el barómetro del CIS.

Las consecuencias de esta situación se manifiestan en diversos ámbitos: retraso en la emancipación juvenil, incremento del esfuerzo económico dedicado al pago de la vivienda, aumento de la precariedad habitacional y desplazamiento de población desde los núcleos urbanos hacia la periferia. Todo ello configura un panorama complejo que requiere soluciones estructurales a medio y largo plazo.