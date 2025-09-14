Albania nombra una IA como ministra contra la corrupción

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció el jueves que uno de los ministros que iniciarán su cuarto mandato será una inteligencia artificial (IA) llamada Diella, que será la responsable de la contratación pública del Estado. “Diella contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración”, aseguró Rama, que destacó el “esfuerzo” para “aumentar la transparencia” en el sector público.

De esta manera, Albania se convierte en el primer país en nombrar a una IA como ministra, con el principal objetivo de “acabar con la corrupción”, después de ocupar el puesto 80 de 180 en un índice de corrupción de Transparencia Internacional el año pasado.

Desde su lanzamiento, el Gobierno ha presentado a Diella como una mujer vestida con el traje tradicional albanés.

Críticas de la oposición

Por su parte, el líder de la oposición, Gazment Bardhi, tildó la decisión de Rama de “inconstitucional” y de “ridícula”. “Contradice artículos de la Constitución que reflejan que un ministro debe tener ciudadanía albanesa, más de 18 años y ser mentalmente capaz”, manifestó.