Pompeya vuelve a arder a pequeña escala en la feria de ‘clicks’ del Palau

Uno de los dioramas que se pueden ver en el PlaymoPalau. - J. GÓMEZ

El pabellón polideportivo del Palau d’Anglesola celebra este fin de semana la sexta edición de PlaymoPalau, la feria de clicks de Playmobil que ha convertido al municipio en capital de los dioramas. Este año, los visitantes pueden ver desde la recreación de la erupción de Pompeya hasta escenas de incendios en zonas agrícolas, vinculadas a la actualidad que ha sufrido el territorio este verano, además de temáticas como circos de diferentes épocas y homenajes a Pallassos Sense Fronteres. Son una quincena de dioramas de exposición.

Por primera vez, este certamen se celebra durante tres días, y ha batido su récord con 30 participantes en el concurso de pequeños dioramas. “Estamos muy contentos porque cada año sube el nivel y la participación. El año pasado tuvimos 25 inscritos. Ahora ya casi no cabemos”, explicó ayer Arnau Balcells, uno de los miembros de la organización de PlaymoPalau.

La muestra reúne dioramistas de toda Catalunya, con presencia de creadores locales de Mollerussa, Miralcamp y Lleida, pero también de ciudades como Manresa y Sabadell. “La diversidad de temáticas es muy grande y cada montaje tiene un nivel altísimo. Vale la pena venir a verlos todos”, añadió Balcells.

El programa de actividades incluye un taller de stop motion, con inscripción previa, de dinámicas para adultos relacionadas con la elaboración de un cortometraje, organizado junto con Ponent i Acció, el concurso de búsqueda de clicks, un concurso de fotografía, inflables para los más pequeños ubicados ante la zona de acceso y también talleres infantiles.

Este certamen estará abierto hasta hasta hoy a las siete de la tarde. La entrada tiene un precio de tres euros.