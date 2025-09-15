La MangaCon se queda en Lleida

La primera edición de la MangaCon de Lleida cerró ayer sus puertas superando todas las expectativas. Incluso las de los organizadores, que quisieron agradecer la “espectacular” respuesta de la gente y que ya anunciaron que apostarán por celebrar una segunda edición. Durante el fin de semana, más de 6.000 personas pasaron por la feria del manga, el anime y los videojuegos instalada en el Pavelló 4 de Fira de Lleida, en los Camps Elisis. Son 2.000 personas más de las que preveían antes de abrir. “Después de este éxito, que ni siquiera nosotros nos los podíamos creer, está claro que apostaremos por repetir”, señaló Ivan Carrasco, director de contenidos de la asociación Starraco Unlimited, impulsora del salón.

Para los organizadores está claro que la gente quería un evento de este estilo en la capital del Segrià. Algo que compartieron la inmensa mayoría de los visitantes que vinieron desde diferentes poblaciones leridanas y agradecieron no tener que viajar fuera de Ponent para poder asistir a una feria de este tipo. La prueba de ello es que ayer domingo se volvieron a repetir las colas del sábado para acceder al recinto, en el que también se pudieron visitar más de un centenar de paradas con todo tipo de productos. Desde figuritas de personajes de series manga y anime hasta camisetas, pegatinas, manualidades e incluso piezas de coleccionista, como un R2-D2 que saludaba a los visitantes a su paso. Otros de los protagonistas fueron los cosplayers, que exhibieron sus creaciones y participaron en un concurso. Los participantes coincidieron en señalar que el sector sigue en alza. “Cuando era adolescente, con 12 años, llevaba este hobby con un poco de estigma y ahora lo enseñamos con orgullo, a la gente le gusta mostrarlo y esto es algo muy sano”, defendió el creador de contenidos Saencsa.

“Dragon Ball es una religión y sigue atrayendo a nuevas generaciones”

Uno de los platos fuertes del MangaCon de Lleida ha sido la presencia de influencers con gran peso en el mundo del manga. Uno de ellos es Saencsa, creador de contenido e influencer de Dragon Ball en España. Ayer por la tarde congregó a decenas de personas, junto a Shenronz, otro creador de contenidos sobre esta mítica serie que sigue ganando adeptos. “Dragon Ball es básicamente una religión. Es una serie de televisión que ha tenido grandes paradas en el tiempo, en el que no ha salido absolutamente nada de ningún tipo de producto, pero que siempre vuelve y lo hace con más fuerza”, señaló Saencsa. La razón, añadió, es que “sigue trayendo nueva sangre, nuevas generaciones que disfrutan y que lo mantienen más vivo que nunca”. De hecho, aseguró que “cuando más dinero está generando Dragon Ball es en la actualidad”.

Un auge que atribuyó a que en los años 90, cuando aterrizó este fenómeno en España, solo había una manera de verlo, que era a través de la televisión. “Hoy en día hay plataformas digitales, DVDs, Blu-rays y demás, lo que al final da muchas más formas de mercado para poder explotarlo”, remarcó. Para estos dos influencers la icónica saga sigue teniendo mucho futuro. “El creador Akira Toriyama murió hace un año y medio, pero no permitirán que desaparezca Dragon Ball porque hay mucha gente que vive de ello, no solo en Japón”, aseguró.

Actores de doblaje de animes, bailes y exhibiciones de K-Pop y J-Pop

La programación del certamen incluyó actuaciones de cantantes de música anime, exhibiciones, clases magistrales, bailes de K-Pop y actuaciones de J-Pop, además de charlas sobre cosplay y de actores y actrices de dobles de animes en catalán. Además, el recinto contó con photocalls interactivos con personajes y atrezzo manga además de una zona de juegos de mesa, de rol y de videojuegos para todos los públicos. La Associació Starraco Unlimited, que ha impulsado la MangaCon de Lleida, ya ha celebrado otros salones en Tarragona, Sarrià de Ter y Vic.