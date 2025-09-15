Ni Madrid ni Barcelona: esta es la mejor ciudad española para jubilarse según una revista americana

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La ciudad de Valencia ha sido reconocida como el mejor destino del mundo para jubilarse en 2025, según el último informe publicado por el portal económico norteamericano Live and Invest Overseas. Este reconocimiento sitúa a la capital valenciana por encima de otras ciudades internacionales, valorando especialmente su seguridad, coste de vida accesible y las facilidades para establecerse como residente extranjero.

La presencia de jubilados extranjeros en las costas españolas es un fenómeno consolidado desde hace décadas. Actualmente, millones de pensionistas de otros países residen principalmente en las islas Baleares y Canarias, la provincia de Málaga y la Comunidad Valenciana. Los factores que explican esta predilección por España frente a sus países de origen son múltiples: clima privilegiado, sistema sanitario público de calidad, rica gastronomía y el carácter acogedor de los españoles.

Live and Invest Overseas, especializado en ofrecer información sobre vida e inversiones a nivel internacional, ha elaborado este ranking considerando principalmente tres criterios: la seguridad ciudadana, el coste de vida en relación con la calidad y las inversiones necesarias para trasladarse. Valencia ha destacado en todos estos aspectos, consolidando su posición como una de las ciudades con mejor calidad de vida a nivel mundial.

¿Por qué Valencia lidera el ranking mundial para jubilados?

El portal norteamericano describe Valencia como una atractiva ciudad costera ideal para invertir en inmuebles. Entre sus virtudes, destaca su impresionante arquitectura, sus característicos mosaicos y la auténtica cultura mediterránea que impregna sus calles y plazas. Un aspecto práctico que también valoran positivamente es el nivel de inglés de los habitantes locales, calificado como "decente" y suficiente para realizar gestiones cotidianas como hacer la compra o pedir en restaurantes.

Entre los factores que han propulsado a España, y concretamente a Valencia, a la primera posición del ranking, Live and Invest Overseas menciona el bajo coste de vida en comparación con la alta calidad del sistema sanitario español. Asimismo, valora la rica historia y cultura del país, apreciables en ámbitos como la música, la gastronomía, la viticultura, el arte, la arquitectura, el diseño y los festivales populares.

El informe también señala como punto fuerte la diversidad geográfica de España, con sus numerosas montañas, valles, ríos e islas. Curiosamente, el portal destaca un dato poco conocido internacionalmente: España es el segundo país más montañoso de Europa, solo superado por Suiza, característica que según su análisis explica en parte la diversidad cultural existente entre las diferentes regiones españolas.

Atractivos de Valencia para pensionistas extranjeros

Para los ciudadanos estadounidenses, principales lectores del portal, Valencia resulta particularmente atractiva por varios motivos. En primer lugar, consideran que la ciudad ofrece un coste de vida "ridículamente barato" en comparación con ciudades norteamericanas de similar tamaño y características. Este factor resulta determinante para jubilados que buscan maximizar el poder adquisitivo de sus pensiones.

La seguridad ciudadana es otro aspecto muy valorado. Valencia aparece en el informe como una ciudad "increíblemente segura", donde los jubilados pueden disfrutar de paseos nocturnos y actividades cotidianas sin las preocupaciones que podrían tener en otras urbes internacionales. Esta tranquilidad se traduce en una mejor calidad de vida, especialmente para personas mayores.

La gastronomía valenciana, con la paella como emblema internacional pero con muchas otras especialidades locales, es calificada por el portal como "de escándalo", constituyendo otro importante atractivo para quienes buscan disfrutar de su jubilación. Finalmente, el clima mediterráneo, con más de 300 días de sol al año y temperaturas suaves incluso en invierno, completa los factores que han llevado a Valencia a encabezar este prestigioso ranking internacional.





¿Qué otras ciudades compiten con Valencia como destinos para jubilados?

Aunque el informe de Live and Invest Overseas ha situado a Valencia en la primera posición, otras ciudades españolas y europeas también figuran entre los destinos preferidos por jubilados internacionales. En España, localidades como Alicante, Málaga y las islas Baleares continúan siendo muy atractivas para pensionistas extranjeros, especialmente británicos, alemanes y escandinavos.

A nivel europeo, ciudades portuguesas como Lisboa y el Algarve compiten directamente con los destinos españoles, ofreciendo ventajas fiscales específicas para jubilados extranjeros. Fuera de Europa, lugares como Ciudad de Panamá, Medellín en Colombia o ciertas zonas de México y Costa Rica aparecen regularmente en los rankings de mejores destinos para jubilados norteamericanos, aunque ninguno ha conseguido desplazar a Valencia de la primera posición en esta última evaluación.

La competencia entre destinos para atraer a este segmento de población es cada vez más intensa, con países que desarrollan programas específicos y visados especiales para jubilados extranjeros. Sin embargo, según el análisis de Live and Invest Overseas, la combinación única de factores que ofrece Valencia resulta imbatible en 2025, consolidando a la ciudad como referente mundial para quienes buscan disfrutar de una jubilación de calidad en un entorno mediterráneo.