Ofrenda floral a la Mare de Déu en el Aplec de Butsènit

La jornada dominical del tradicional Aplec de la partida de Butsènit, en l'Horta de Lleida, arrancó ayer con la ofrenda floral a la Mare de Déu de Butsènit, con la asistencia del alcalde, Fèlix Larrosa, y otros miembros de la corporación municipal, así como del nuevo obispo de Lleida, Daniel Palau, que a continuación ofició la misa en la ermita, cantada por la Coral Estel. Tras el oficio religioso, estaba prevista la entrega del pin de la partida a María José Huete, antes de una sesión de bailes tradicional con la colla sardanista de la asociación Cinquanta i Més, así como una exhibición de ball de bastons a cargo de la colla bastonera de la partida de Butsènit. A media tarde estaba previsto un homenaje a los veteranos de esta partida y, en el patio de la escuela, la representación de la obra Perruqueria de senyores, a cargo de Teatre amb B de Butsènit.